24 декабря губернатор Игорь Руденя в новом зале \\"Кванториума\\" проводит итоговую пресс-конференцию. Отвечая на вопросы журналистов, глава региона таким образом подводит итоги уходящего года для Тверской области.Один из вопросов, который волновал журналистов это, почему губернатор, который подписывает указы о масочном режиме, сам не носит маски в общественных местах.- Маску не ношу, потому что приходится часто общаться. Когда нахожусь в местах, где приходится слушать, также надеваю и ношу, а на совещаниях все находятся на безопасном расстоянии и можно маску не носить, - ответил Игорь Руденя.Кстати, ранее губернатор признался, что уже сделал прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо.