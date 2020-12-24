На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Твери были озвучены места, ге в новогоднюю ночь жители областного центра смогут запускать фейверки.Всего таких мест 14.Заволжский район:- сквер у памятника Афанасию Никитину;- площадь у МБУ ДК \\"Затверецкий\\";- площадь у МБУ \\"ДК пос. Сахарово\\";- площадь у МБУ \\"ДК пос. Литвинки\\".Московский район:- площадь Велико Тырново (возле МБУ ДЦ \\"Мир\\");- сквер на бульваре Цанова;- площадь возле МБУ \\"ДК посёлка Элеватор\\";- площадь перед МБУ ДК \\"Синтетик\\".Пролетарский район:- посёлок Мигалово, ул. Громова, д. 3;- сквер напротив ТГТУ, у памятника В.И. Ленину;- проспект 50 лет Октября в районе домов №№ 30, 34 (сквер \\"Светлячок\\");- Комсомольская площадь.Центральный район:- пл. Ленина;- площадка у входа на стадион \\"Химик\\".Категорически запрещено запускать фейверки на территории возле Театра кукол, на площади возле ТЦ \\"Семь морей\\", на \\"Аллея Славы\\" на улице Дружинной в Мамулино, площадке у дома № 8, корпус 1 по ул. Строителей (у здания \\"Почты России\\").Помните о здоровье и безопасности себя и окружающих и соблюдайте правила.