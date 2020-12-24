В мае 2020 года 43-летний житель Весьегонского муниципального округа выпивал в одном из городских кафе и отправится домой за рулем собственного автомобиля. На одной из улиц Весьегонска его остановили сотрудники ДПС и установили состояние опьянения.Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного деяния.Суд мужчина призанан виновным по ст. 264.1 УК РФ. За содеянное он получил 120 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года.Приговор не вступил в законную силу.