В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 24 декабря 2020 года, 237 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 20607 случаев заражения COVID-19.Выздоровели на 24 декабря 15490 человек (+445 за сутки).Изолированы 4679 человек (-211 за сутки), умерли 438 человек (+3 за сутки).Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 24 декабря выявлено 6644 случаев ковида, за последние сутки - 82 случая.Также в лидерах:Конаковский район 1500 (+3)Ржев 1331 (+1)Вышневолоцкий городской округ 1247 (+18)Торжок 1018 (+8)За весь период на коронавирус в регионе проведено 427 280 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 4 348.