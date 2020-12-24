В Тверском регионе 31 декабря 2020 года станет нерабочим днем. Распоряжение по этому поводу подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Для госслужащих это будет официально, для руководителей других организаций – это рекомендация.Вместо 31 декабря госслужащие, работающие в исполнительных органах власти, выйдут на работу 26 декабря. Т.е. в субботу.Начальникам предприятий, производств и коммерческих фирм рекомендовали сделать последний день года выходным. Если есть такая возможность.Предложение сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем от депутата Госдумы РФ Сергея Неверова поддержал Президент России Владимир Путин. Глава государства поручил регионам решить этот вопрос на своем уровне.В 2021 году 31 декабря также станет нерабочим днем. Постановление о переносе выходных подписал глава Правительства России Михаил Мишустин.