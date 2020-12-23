Это заседание прошло 23 декабря. Губернатор Игорь Руденя участвовал в нем в режиме видеоконференцсвязи.После заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию глава региона сообщил, что в Тверской области будет сформирован перечень поручений по выполнению задач, обозначенных Президентом РФ.На заседании обсуждались национальные цели развития до 2030 года. Основных пять - «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Возможности для самореализации и развития талантов», «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» и «Цифровая трансформация».В Тверской области в здравоохранении продолжится переоснащение сосудистых центров и онкоклиник.В регионе для детей создадут новые центры «Точка роста» и «IT-кубы», в сфере культуры - новые ДК, виртуальные концертные залы.Продолжится ремонт дорог, благоустройство общественных территорий, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.Также Игорь Руденя пообещал выполнить поручение Президента РФ и удвоить выплаты врачам, которые на новогодних праздниках будут работать в ковидных госпиталях.