Врач-трансфузиолог высшей категории, заведующий отделением гравитационной хирургии крови Тверской областной клинической больницы Александр Досужев скончался в Твери. Об утрате стало известно 23 декабря.В отделении, где он работал, проводятся операций экстракорпоральной гемокоррекции для больных с аутоимунными заболеваниями.Александр Витальевич Досужев в 1983 году окончил Тверской государственный медуниверситет по специальности \\"Лечебное дело\\" (ранее ТГМА). В 2016 году прошел повышение квалификации по специальности \\"Анестезиология и реаниматология\\". Работал анестезиологом-реаниматологом, трансфузиологом, стаж работы 37 лет.