Первое сообщение в дежурную часть УМВД России по городу Твери поступило от 33-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что ночью на одной из улиц неизвестный похитил у него деньги, наручные часы и мобильный телефон.Затем в полицию обратился 24-летний молодой человек и рассказал, что из его дома по улице Марии Расковой похищен фотоаппарат, музыкальные духовые инструменты и снегоуборочная машина.Общий ущерб составил порядка 500 000 рублей.Личность злоумышленника полицейским удалось установить. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Калининского района. Мужчина пояснил, что спрятал похищенные вещи в заброшенном доме и собирался их сбыть.Похищенное изъято и в ближайшее время будет возвращено потерпевшим. На фигуранта завели уголовное дело.