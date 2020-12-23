Игрушки, книги и сладости на Новый год подарят малышам, чьи родители находятся на учете в уголовно-исправительной системе и испытывают материальные трудности. Такое решение было принято на круглом столе, в котором участвовали представители уголовно-исправительной системы, социальных организаций и духовенства.По сообщению Тверской епархии, собравшиеся также договорились о продолжении совместной работы с осужденными. Особенно с теми, чей приговор не предусматривает лишения свободы: людьми, которые находятся на учете в исправительно-уголовной системе и испытывают трудности с социализацией, вредными привычками, не имеют достойного заработка.Представители социальных организаций Твери передадут уголовно-исполнительной инспекции информацию о мерах соцподдержки многодетных семей. А духовенство планирует беседы с оступившимися людьми, в частности, в целях профилактики алкогольной и наркотической зависимостей.