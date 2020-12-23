Интересными подсчетами поделился Тверьстат: специалисты разложили наш прожиточный минимум на траты, которые, условно, мы можем на эту сумму себе позволить.Величина прожиточного минимума за III квартал в Тверской области составила 11306 рублей на душу населения. Напомним, прожиточный минимум – это величина условной потребительской корзины, то есть минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определенного уровня жизни.Из 11306 рублей 45,8%, по мнению статистиков, тратятся на продукты питания. Если перевести проценты в рубли, получится около 5178 рублей.25,8% (или около 3000 рублей) идет на оплату услуг. Ещё 22% от прожиточного минимума (или 2487 рублей) мы тратим на различные непродовольственные товары. Самая малая часть прожиточного минимума – 6,4% (или 723,5 рубля) идет, согласно представленной схеме, на обязательные платежи и сборы.