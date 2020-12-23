В Твери коммунальщики продолжают работы на месте провала асфальта на проспекте Победы.Напомним, коммунальное ЧП произошло 17 декабря. На проезжей части, напротив дома №53, провалилась часть дорожного полотна. Под асфальтом размыло грунт, и образовалась полость. Для водителей была организована временная схема объезда участка.- В настоящее время выполнена подготовительная работа к ремонту коллектора. Установлена временная перекачка стоков, чтобы вывести коллектор из работы. Смонтирована стальная крепь, которая предотвратит осыпание грунта в разработанный котлован. В связи с большим объемом грунтовых вод, смонтирована установка вакуумного водопонижения, - прокомментировали в ООО \\"Тверь Водоканал\\".Работы продолжаются. Сроки окончания неизвестны.