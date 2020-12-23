В Тверской области по случаю 30-летия МЧС России организована агитационная кампания с передвижной выставкой для учеников общеобразовательных учреждений.Экспозицию уже осмотрели школьники Бежецкого, Бологовского, Зубцовского, Старицкого, Калининского, Лихославльского и Санковского районов, Оленинского и Краснохолмского муниципальных округов, Вышневолоцкого, Нелидовского и Удомельского городских округов.Детям провели познавательную экскурсию, рассказали об образцах современного пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования, провели занятие по основам безопасности.Школьникам также рассказали о службах, которые входят в состав ведомства, о современной деятельности. Ученики старших классов смогли задать вопросы относительно поступления в ВУЗы МЧС России.