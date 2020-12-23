24 декабря в 11:00 состоится итоговая ежегодная пресс-конференция губернатора Игоря Рудени. В ней примут участие журналисты федеральных, региональных и муниципальных СМИ.Пресс-конференция пройдет в смешанном формате. Часть представителей СМИ региона будут находиться в зале, часть зададут вопросы по видеоконференцсвязи из районов области.Пресс-конференция с 11:00 будет транслироваться в прямом эфире тверских телеканалов и на их сайтах, а также на сайте и группах в соцсетях правительства региона.Это будет пятая пресс-конференция Игоря Рудени на посту губернатора Тверской области.