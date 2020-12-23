В Твери завершены поиски 17-летней местной жительницы, которая 10 декабря ушла из дома и не вернулась. До настоящего времени о ее местонахождении не было известно.В ходе проверки следователи выяснили, что несовершеннолетняя находится на связи с родственниками, однако домой не возвращается. Ранее неоднократно из дома уходила.- В настоящее время местонахождение девушки установлено, ее опрашивает следователь, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.Устанавливаются все обстоятельства исчезновения подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.