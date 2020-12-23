23 декабря Госавтоинспекция Тверской области предупредила автовладельцев об ухудшении видимости и сильной гололедице на автодорогах Верхневолжья. По прогнозам Тверского гидрометцентра в области начнется снегопад.Температура воздуха -5...0 градусов днем. В ночь на 24 декабря температура воздуха -7...-2 градуса. Ночью осадки продолжатся.В данное время много снега выпало в Бологовском районе и Вышневолоцком городском округе, в том числе и на ФАД М-10 \\"Россия\\".В связи со сложными погодными условиями водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам.Будьте внимательны и осторожны!