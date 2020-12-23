Компания «Тверьспецавтохозяйство» совместно с Минприроды Тверской области ликвидируют несанкционированные свалки и мониторят ситуацию в этой сфере. Более трех сотен свалок ликвидировали по состоянию на декабрь 2020 года.В Министерстве природы и экологии Тверской области обращают внимание, что сброс любых отходов на почву запрещен. Тех, кто это будет делать, ждет штраф, а также необходимость возместить вред окружающей среде.Бытовой мусор необходимо выкидывать в специальные контейнеры. А строительный должна вывозить компания, которая имеет на это лицензию.Также в пресс-службе Правительства Тверской области сообщают, что запланирована рекультивация шести свалок. Долю твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, планируется довести почти до 50%, на обработку – до 100%.Напомним, 22 декабря в одной из деревень Калининского района владелец пилорамы складировал древесные отходы прямо на земле. Нарушителя привлекли к административной ответственности.