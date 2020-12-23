23 декабря в Твери заработал каток на площади Славы. Об этом уведомило сообщество катка ВК.Каток открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00. Есть теплая раздевалка.Входной билет со своими коньками для взрослого - 100 руб., детский (для дошкольников до 7 лет) - 80 руб. Аренда коньков (включая прокат льда) -150 руб. для взрослых, 100 руб. для дошкольников. Необходим залог в 1000 руб. или паспорт.О работе других открытых катков в Твери можно прочитать по ссылке.Правда, \\"Губернский\\" каток на ипподроме пока закрыт. Из-за потепления испортился лед. Лед восстановят и каток откроют, как только установится минусовая температура.