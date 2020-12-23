Сломанная машина, которую похитили злоумышленники, стояла на обочине в деревне Поречье Кесовогорского района. Хозяин, обращаясь в полицию, оценил ущерб в 50 тысяч рублей. «Ваз» удалось вернуть автовладельцу.Автомобиль даже не был оснащен сигнализацией. Полицейские составили ориентировку на машину и разослали всем дежурным. Оперативники проверили все пункты сдачи металлолома.Выяснилось, что москвич забрали двое жителей Кесовогорского района 18 и 23 лет. В совершенном они признались. Рассказали, что продали транспортное средство в Кесовогорском районе за семь тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют причастность парней к другим подобным преступлениям в регионе.