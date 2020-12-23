В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 23 декабря 2020 года, 235 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 20370 случаев заражения COVID-19.Выздоровели на 22 декабря 15045 человек (+306 за сутки).Изолированы 4890 человек (-1071 за сутки), умерли 435 человек (0 за сутки).Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 23 декабря выявлено 6562 случаев ковида, за последние сутки - 72 случая.Также в лидерах:Конаковский район 1497 (+13)Ржев 1330 (+5)Вышневолоцкий городской округ 1229 (+13)Торжок 1010 (+7)За весь период на коронавирус в регионе проведено 422 932 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 4302.