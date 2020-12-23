Губернатор Игорь Руденя встретился с главой города Твери Алексеем Огоньковым 22 декабря. Обсуждались итоги года и перспективы развития столицы региона.- Этот год внёс коррективы в нашу работу, но при этом Тверь является столицей нашего региона, которая должна показывать пример и давать ориентир другим муниципальным образованиям Тверской области, - отметил Игорь Руденя.Алексей Огоньков ответил, что администрация города старается быстро реагировать на возникающие сложные ситуации в связи с пандемией, при необходимости временно переводит классы или даже целые школы на дистанционку.Также губернатор и мэр говорили о демографии, строительстве новых детских садов и школ. Как сообщает областное правительство, ряд проектов включён в Адресную инвестиционную программу Тверской области на 2021-2023 годы.Алексей Огоньков отметил, что в этом году основные социально-экономические показатели Твери сохранились на уровне 2019-го, при этом много сделано по линии нацпроектов. Особенно последнее касается дорог.По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в городе отремонтировано более 61,5 км уличных автотрасс.