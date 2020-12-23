Прокуратура провела проверку и выявила факт образования на улице Кашинской в Бежецке несанкционированного накопления твердых бытовых отходов. За уборку города отвечает организация, выполняющая муниципальное задание по уборке мусора. Однако условия не исполнены надлежащим образом, что является нарушением прав граждан на благоприятную окружающую среду.По данному факту межрайонным прокурором в суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации и учреждения незаконным и понуждении ликвидировать свалку, которое рассмотрено и удовлетворено.Решение не вступило в законную силу.