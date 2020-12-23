Жители деревни Камушки Вышневолоцкого городского округа пожаловались в Минприроды Тверской области на то, что им ограничен доступ к озеру Пудоро.Мужчина незаконно присвоил часть берега, установил ограждение и два пирса таким образом, что доступ к берегу озера для других людей оказался ограничен.Сотрудники Минприроды Тверской области обратились в суд с исковым требованием. По решению суда гражданин обязан обеспечить свободный доступ жителей деревни к водному объекту и убрать ограждения. Часть работ выполнена.