Торопецкий районный суд назначил женщине, проживающей в Торопецком районе, штраф за ЧП на производстве, в котором погиб один из работников. Сотрудница предприятия признала свою вину и деньги выплатила. Уголовное дело прекращено.Следствие установило, что работница зверохозяйства, которая должна следить за безопасностью, не проконтролировала действия коллег, которые работали с автопогрузчиком. В результате того, что в замке остался ключ зажигания, работник завел спецтехнику, но не справился с управлением и смертельно ранил своего товарища.Женщина, отвечающая за безопасность на заводе, полностью признала вину, принесла извинения семье погибшего. Организация выплатила его родным 500 тысяч рублей. По ходатайству старшего следователя Западнодвинского следственного отдела суд назначил обвиняемой штраф в размере 30 тысяч рублей.Постановление не обжаловано и вступило в законную силу.