До этого следователи сообщали, что 21 декабря Кирилл Матвеев ушел в школу, но домой не вернулся. Сутки юного жителя Бежецка искали, проходила доследственная проверка. Мальчика видели то в одном, то в другом общественном месте в родном городе. И вот вечером 22 декабря появилась информация, что подростка обнаружили на одной из улиц районного центра.Сообщается, что 15-летний бежечанин неоднократно до этого уходил из дома. Сейчас с ним беседуют следователи, чтобы выяснить все обстоятельства его исчезновения.По результатам примут процессуальное решение. Мотивы такого поведения несовершеннолетнего не уточняются.