К выходным синоптики обещают снегопад и сильный ветер в Тверской области

Жителей Тверской области предупредили о метелях Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, опубликовало экстренное предупреждение. По сообщению синоптиков, 25-26 декабря на территории ЦФО, в том числе и в Тверской области, пройдут снегопады, местами сильные, ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, возможны снежные заносы. В эти дни усиение ветра прогнозируется до 12-17 м/с с метелью.

Дневные температуры воздуха -5...0 градусов, ночью до -7.

Жителей и гостей региона просят внимательней относиться к собственной безопасности.

Автовладельцев призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны и осторожны!