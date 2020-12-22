К выходным синоптики обещают снегопад и сильный ветер в Тверской области

Жителей Тверской области предупредили о метелях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, опубликовало экстренное предупреждение. По сообщению синоптиков, 25-26 декабря на территории ЦФО, в том числе и в Тверской области, пройдут снегопады, местами сильные, ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, возможны снежные заносы. В эти дни усиение ветра прогнозируется до 12-17 м/с с метелью.
Дневные температуры воздуха -5...0 градусов, ночью до -7.
Жителей и гостей региона просят внимательней относиться к собственной безопасности.
Автовладельцев призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны и осторожны!