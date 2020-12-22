15-летнего подростка ищут в Тверской области

Подросток и раньше уходил из дома Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области устанавливается местонахождение 15-летнего подростка. 21 декабря Кирилл Матвеев ушел в школу и не вернулся.

По данному факту Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Установлено, что подростка периодически видели в общественных местах Бежецка. Ранее он неоднократно уходил из места своего постоянного проживания.

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка, - сообщили в региональном СКР.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшего ребенка, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.