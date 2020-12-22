В Тверской области в ЦРБ подготовлено помещение под коронавирусный госпиталь

В ЦРБ подготовили помещение под коечный резерв. Фото: ПТО

Резервный коечный фонд создан в Вышневолоцкой центральной районной больнице. 22 декабря об этом сообщили на заседании бюджетной комиссии региона во главе с губернатором Игорем Руденей.

В ЦРБ отремонтировали помещение под коечный резерв, в том числе подготовили его для оснащения системами подачи кислорода. Запланирован монтаж газификатора, ограждения по периметру госпиталя. Финансирование составляет 7,8 млн рублей.

Сейчас в регионе действует более 2490 коек для пациентов с COVID-19. Инфекционные госпитали открыты в Областной клинической больнице, городской больнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице, медицинской части № 141 в Удомле, Областном родильном доме и в роддоме №2.

Клинической больнице скорой помощи выделят 4,2 млн рублей на закупку нового газификатора объемом 3000 литров для замены старого аппарата (1989 года выпуска). Будет обустроена и спецплощадка для его установки.