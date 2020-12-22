В Тверской области жителям перекрыли свободный доступ к озеру

Вид на прекрасное озеро Пудоро. Фото: Виктория ТУШКОВА

В неприятной ситуации оказались жители деревни Камушки Вышневолоцкого городского округа. Некий деятель перегородил подходы к местному озеру Пудоро, присвоив себе часть берега. Людям пришлось обращаться с жалобой в министерство природы и экологии региона.

"Предприимчивый" гражданин установил ограждение и два пирса таким образом, что доступ к берегу озера для других людей оказался ограничен.

Сотрудники минприроды в свою очередь обратились в суд, чтобы отстоять права жителей деревни да и других людей, желающих пройти к озеру в том месте.

Вышневолоцкий межрайонный суд удовлетворил иск в полном объеме. Согласно судебному решению гражданин обязан демонтировать ограждение, убрать отвалы размываемых грунтов от границы участка до уреза воды озера Пудоро. Часть работ уже выполнена.

Кстати, напомним, что в прошлом году корреспондент "КП"-Тверь" выезжала на место варварской вырубки векового соснового бора на берегу озера Пудоро. Репортаж об этом читайте здесь.