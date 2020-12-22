В деле Эмиля Байрамова Тверской суд вновь объявил перерыв

Дело Эмиля Байрамова встречает новый год... Фото: ТИА.

Причина, по которой перенесли заседание, как сказано в пресс-релизе на сайте Центрального районного суда Твери, в том, что необходимо задать дополнительные вопросы эксперту-трасологу. Это специалист, который занимается следами, которые были оставлены на месте преступления. 22 декабря допросили трасолога и нарколога.

По ходатайству стороны защиты, заседание перенесено на 14 января 2021 года. Адвокат будет готовить вопросы трасологу.

Напомним, разбирательство по поводу смертельного ДТП, одним из виновников которого считают Эмиля Байрамова, длится уже пятый месяц. Авария произошла около Театра кукол 3 февраля.

Заседание по поводу резонансного дорожного происшествия регулярно по той или иной причине переносится с того момента, как стартовало 30 июля.

В начале февраля 2020-го на перекрестке Волоколамского проспекта и проспекта Победы столкнулись Volkswagen Polo и Kia Stinger. За рулём Kia, которая мчалась со скоростью свыше 100 км/ч, был Эмиль Байрамов, в крови которого нашли следы наркотиков. От удара машины вылетели на тротуар. Водитель Volkswagen погиб, пятеро пешеходов получили различные травмы.