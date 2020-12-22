Хищные цветы в Твери охотятся за зимними комарами

Хищные растения проголодались! Фото: Юрий НАУМЦЕВ.

Хищные цветы в Твери охотятся за морозостойкими комарами - неплохая сюжетная линия для фантастического фильма ужасов. На самом деле - никакой фантастики. В Ботаническом саду Тверского госуниверситета тихую засаду устроили своим жертвам саррацении - хищные растения, распространенные на юге Канады и северо-востоке США.

Саррацении неплохо себя чувствуют и в наших условиях. Как только отступают морозы, распахивают свои хищные "пасти"-кувшинчики.

- Не знаем, дождутся ли наши саррацении вкусненького к Новому году, - шутят сотрудники Ботсада на страничке в соцсети и добавляют: сейчас самое время для еще одного чуда - зимних комаров.

Саррацения от такого угощенья уж точно не откажется. Вот только неизвестно, можно ли зимнего комара повстречать в Твери. Хотя почему бы и нет? Саррацении то у нас прижились.