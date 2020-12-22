Улицу в центре Твери хотят назвать именем Павла Максимовича

Улицу в Твери предлагают назвать именем Павла Максимовича Фото: ПТО

18 декабря на базе Института непрерывного образования ученые Тверского госуниверситета обсудили возможность переименования улицы Желябова, на которой расположен главный корпус университета и гимназия, переименовать в улицу имени Павла Максимовича. Именно он основал первую в России учительскую школу для девушек всех сословий.

Тверской госуниверситет является приемником той самой женской учительской школы.

С предложением о переименовании выступил коллектив Академической гимназии имени Павла Максимовича. Участники "круглого стола" идею поддержали и отметили, что появление имени Павла Павловича Максимовича на карте Твери станет не только восстановлением исторической памяти, но и символом служения родному городу.

Ходатайства об инициировании данного вопроса предполагается направить в ученый совет университета, общественные организации города, а затем – в органы местного самоуправления Твери.