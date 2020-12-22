Прокуратура помогла сироте получить квартиру в Тверской области

По решению суда девушке предоставили благоустроенную квартиру Фото: архив "КП"
В прокуратуру Старицкого района с жалобой на нарушение жилищных прав пожаловалась 19-летняя местная жительница.
Установлено, что в малолетнем возрасте заявительница осталась без попечения родителей, признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.
Однако в положенный срок жилье ей предоставлено не было.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию Старицкого района и Министерство социальной защиты населения Тверской области обязанности предоставить сироте жилое помещение специализированного жилищного фонда.
По решению суда девушке предоставлена благоустроенная квартира.