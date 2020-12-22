В 2020 году на зарплаты учителей добавили 21,9 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дополнительные средства направят на зарплаты педагогов Тверской области - такое решение было озвучено на заседании областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя 22 декабря. Решение принято в соответствии с указами Президента РФ.

На заседании были оглашены следующие цифры: в 2020 году на зарплаты дошкольных педагогов (сотрудников детских садов) дополнительно выделили 6,9 млн рублей, а школьным учителям в целом добавили 21,9 млн рублей.

Собравшиеся обсудили также ежемесячные доплаты за классное руководство, которые в Тверской области составляют 5000 рублей. Напомним, эта мера поддержки учителей введена в текущем учебном году в рамках исполнения поручения Президента Владимира Путина, прозвучавшего в его Послании Федеральному Собранию. Доплаты за 2020 год должны быть переведены учителям в полном объеме. В том числе и тем педагогам, которые ведут более одного классного руководства. Им выплачивают за каждый класс.