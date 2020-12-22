Владельцев пилорамы в Тверской области привлекли к ответственности за загрязнение почвы

Нарушителей привлекли к ответственности Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В одной из деревень Калининского района Тверской области на территории пилорамы индивидуальными предпринимателями осуществлялось накопление отходов деревообработки на почве, что повлекло причинение вреда окружающей среде.

Нарушения выявило в ходе проверки Минприроды региона. После вмешательства надзорного органа нарушения были устранены. Виновные лица очистили территорию земельного участка.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды нарушителей привлекли к административной ответственности.