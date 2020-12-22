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Общество

Владельцев пилорамы в Тверской области привлекли к ответственности за загрязнение почвы

Нарушения выявило Минприроды
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Нарушителей привлекли к ответственности

Нарушителей привлекли к ответственности

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В одной из деревень Калининского района Тверской области на территории пилорамы индивидуальными предпринимателями осуществлялось накопление отходов деревообработки на почве, что повлекло причинение вреда окружающей среде.

Нарушения выявило в ходе проверки Минприроды региона. После вмешательства надзорного органа нарушения были устранены. Виновные лица очистили территорию земельного участка.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды нарушителей привлекли к административной ответственности.