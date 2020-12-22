Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Твери сотрудница компании получила расчет после вмешательства прокуратуры

После увольнения ей не перечислили положенные выплаты
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Сотрудница добилась выплат через прокуратуру

Сотрудница добилась выплат через прокуратуру

Фото: Валерий РОМАНОВ

В прокуратуру Пролетарского района Твери обратилась бывшая сотрудница одной из строительных организаций. Со слов заявительницы установлено, что в марте 2020 года между работодателем и женщиной-делопроизводителем расторгнут трудовой договор. При этом причитающиеся выплат сотрудница не получила.

Кроме того, заработная плата работникам предприятия с марта по июнь 2020 года выплачивалась реже двух раз в месяц.

Прокурором в отношении руководителя организации и юридического лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, назначены штрафы в в общем размере 41 тыс. рублей.

Расчет с бывшим сотрудником произведен.