В Твери сотрудница компании получила расчет после вмешательства прокуратуры

Сотрудница добилась выплат через прокуратуру Фото: Валерий РОМАНОВ

В прокуратуру Пролетарского района Твери обратилась бывшая сотрудница одной из строительных организаций. Со слов заявительницы установлено, что в марте 2020 года между работодателем и женщиной-делопроизводителем расторгнут трудовой договор. При этом причитающиеся выплат сотрудница не получила.

Кроме того, заработная плата работникам предприятия с марта по июнь 2020 года выплачивалась реже двух раз в месяц.

Прокурором в отношении руководителя организации и юридического лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, назначены штрафы в в общем размере 41 тыс. рублей.

Расчет с бывшим сотрудником произведен.