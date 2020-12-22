Суд обязал администрацию района отремонтировать дорогу в Тверской области

Суд обязал администрация отремонтировать дорогу Фото: архив "КП"

В прокуратуру Рамешковского района коллективную жалобу на состояние дороги подали жители деревни Сеньково.

Провека подтвердила, что автомобильная дорога общего пользования местного значения находится в неудовлетворительном состоянии, имеет повреждения и дефекты, по всей протяженности отсутствует уличное освещение.

Прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации сельского поселения Ильгощи незаконным и возложении обязанности устранить нарушения, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.