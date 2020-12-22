В магазине Твери мужчина похитил с прилавка телефон

Полицейские в Твери задержали магазинного вора Фото: архив "КП"

В полицию обратился 25-летний житель Заволжского района Твери. Мужчина сообщил, что в салоне сотовой связи, где он работает, была совершена кража телефона.

Аппарат с витрины магазина похитил неизвестный посетитель.

По камерам видеонаблюдения полицейские составили ориентировку на подозреваемого. В ходе розыска злоймышленник был установлен. Им оказался неработающий ранее судимый за аналогичные преступления 27-летний житель Твери. В полиции мужчина сознался в содеянном и выдал похищенное.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.