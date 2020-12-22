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Происшествия

Злоумышленник ограбил мужчину на 150 тысяч рублей в Твери

Инцидент произошел ночью 22 декабря
Степан КАМЕНЕВ
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В Твери полиция задержала ночного грабителя, отнявшего у жертвы вещей на 150 тысяч рублей.

В Твери полиция задержала ночного грабителя, отнявшего у жертвы вещей на 150 тысяч рублей.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

33-летний пострадавший тверичанин обратился в дежурную часть и сообщил, что ночью на одной из улиц Твери на него напал неизвестный и отобрал ценные вещи. В том числе, деньги, наручные часы и телефон. Их стоимость жертва грабителя оценила в 150 тысяч рублей.

Полицейские составили ориентировку с приметами потенциального преступника и направили ее всем сотрудникам, патрулирующим город. Работники угрозыска вместе с участковым прошли по дворам и опросили возможных свидетелей.

Подозреваемого в скором времени задержали. 34-летний житель Калининского района был судим до этого и не стал отрицать свою вину. Часть имущества вернули хозяину. Сейчас проверяют – причастен ли мужчина к другим подобным преступлениям на территории региона.

Возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания может составлять семь лет тюрьмы.

Криминал