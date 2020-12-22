Власти планируют эвакуировать автохлам с улиц Твери

Автомобили эвакуируют с тверских улиц Фото: администрация Твери

Администрация Московского района в ходе мониторинга 17 декабря выявила на улицах Твери автомобили с признаками бесхозяйных.

В частности, специалистами проведен осмотр автомобиля "Toyota Rav 4" серебристого цвета, припаркованного на улице Озернй у дома №7, корпус 10 (корпус 11), рядом с контейнерной площадкой, и автомобиля "Mazda 323 F" красного цвета, расположенного на Октябрьском проспекте, около дома №51 (на зеленой зоне рядом с детской площадкой).

Уведомления об эвакуации брошенных автомобилей размещены на сайте администрации. Если в течение 35 календарных дней собственники добровольно не уберут машины, их эвакуируют принудительно, а расходы будут взысканы с владельцев.