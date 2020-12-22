Семена цветов и овощей не прошли проверку качества в Тверской области

Продавец привлечен к ответственности Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

18 декабря контрольные мероприятия специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области провели по нестационарным торговым точкам Московского района Твери.

В ходе рейда было установлено, что гражданином осуществлялась реализация партий пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году.

Виновный привлечен к административной ответственности.