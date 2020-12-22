Пролегающий по Тверской области турмаршрут «Государева дорога» признан официальным брендом

Графика: туристический портал Тверской области welcometver.ru

Ростуризм официально присвоил туристическому маршруту «Государева дорога» статус брендового. «Государева дорога» объединяет в одном туре ряд достопримечательностей Верхневолжья и соседних регионов на историческом тракте от Москвы до Санкт-Петербурга.

Турпроект и идея дать ему название «Государева дорога» родились в Тверской области в 2018 году. А уже в 2019-м губернатор Игорь Руденя заключил соглашение с Московской, Ленинградской и Новгородской областями, а также Ростуризмом. В итоге проект стал межрегиональным.

Шестидневное путешествие по этому маршруту включает 30 экскурсий, проживание исключительно в классифицированных гостиницах, прогулки по историческим местам и возможность приобрести уникальные сувениры от местных мастеров. Стоимость тура составит 26 900 рублей на человека.

Министерством туризма Тверской области направлено предложение по включению «Государевой дороги» в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» на 2020-2024 годы.

Подробнее об истории Государевой дороги читайте здесь.