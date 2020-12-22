233 новых случая коронавируса подтверждено в Тверской области 22 декабря

В Тверской области выявлено 233 новых случая коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 22 декабря 2020 года, 233 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 20135 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели на 22 декабря 14739 человек (+332 за сутки).

Изолированы 5961 человек (+898 за сутки), умерли 435 человек (+3 за сутки).

Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 22 декабря выявлено 6490 случаев ковида, за последние сутки - 60 случаев.

Также в лидерах:

Конаковский район 1484 (+80)

Ржев 1325 (+2)

Вышневолоцкий городской округ 1216 (+9)

Торжок 1003 (+8)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 418 630 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 4 210.