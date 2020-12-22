Жителя Тверской области осудили за ДТП с погибшим

В Тверской области водителя осудили за нетрезвое вождение и ДТП, в котором погиб его пассажир. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Сандовского района осудили за аварию, в которой он был за рулём, а погиб сидевший в его машине пассажир. Трагедия произошла в июле. Кроме того, на тот момент обвиняемый уже был один раз наказан за нетрезвое вождение.

По данным правоохранительных органов, 3 июля 52-летний житель деревни Кресты ехал в нетрезвом состоянии на «ГАЗ-3302» по дороге «Сандово – Тюхтово». В один момент мужчина отвлекся, потерял управление и автомобиль съехал с проезжей части и упал в реку Саванка. Товарищ водителя, который находился на пассажирском сиденье, скончался на месте.

Выяснилось, что до этого виновнику ДТП уже выписывали административный штраф за отказ проходить тест на алкоголь.

По совокупности статей суд приговорил автомобилиста к 5 годам 10 дням в колонии-поселении и 2,5 годам лишения водительских прав. Пока приговор не вступил в законную силу.