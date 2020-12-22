Присяжные признали жителя Тверской области виновным в двух убийствах

Жителя Тверской области будут судить за двойное убийство Фото: архив "КП"

Перед судом присяжных предстал 52-летний житель города Кимры.

В судебном заседании установлено, что в феврале 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у магазина мужчина поссорился с 44-летним ранее незнакомым местным жителем. Подсудимый взял дома охотничье ружье, пришел к обидчику и выстрелил ему в голову. Родственник погибшего, ставший свидетелем преступления, также погиб от выстрела подсудимого.

Коллегия присяжных заседателей 21 декабря единодушно вынесла вердикт о виновности подсудимого в убийстве двух человек, без снисхождения при назначении наказания.

Обсуждение вердикта с вынесением приговора по уголовному делу назначено на 29 декабря.