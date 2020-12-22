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Житель Тверской области разместил в Интернете интимные фотографии знакомой

На него завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Расследование уголовного дела завершено

Расследование уголовного дела завершено

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст. 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Установлено, что летом 2020 года житель Лихославльского района разослал друзьям интимные фотографии своей знакомой.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.