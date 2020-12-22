Прокуратура Тверской области проводит проверку по факту пожара в Вышнем Волочке

Прокуратура начала проверку по факту ЧП в Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Прокуратура Тверской области начала проверку по факту гибели при пожаре в Вышнем Волочке двух женщин и ребенка.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка исполнению родителями своих обязанностей, соблюдения федерального законодательства органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло вечером, 21 декабря, на улице Красных Печатников. В результате возгорания постельного белья две женщины получили ожоги и скончались на месте происшествия, а двухлетний малыш умер в больнице.

Следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре области.