Две женщины и ребенок погибли во время пожара в Тверской области

Причины гибели трех человек устанавливают следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло 21 декабря в жилом доме на улице Красных Печатников в Вышнем Волочке Тверской области. Сообщение о том, что в помещении обнаружены тела двух женщин - 38 и 44 лет с признаками термического воздействия пламени, поступило в региональный СКР. С места происшествия в стационар больницы доставлен двухлетний мальчик, который впоследствии скончался.

По информации ГУ МЧС России по Тверской области, пожар произошел около 19:15 вечера. В результате происшествия огнем повреждены постельные принадлежности на площади 8 кв. метров. Причина и ущерб устанавливаются.

По факту гибели трех человек Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ " Причинение смерти по неосторожности трем лицам".

Место происшествия осмотрели следователи и полиция, изъяты следы и улики, допрошены очевидцы и свидетели.

- По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших не имеется. Точные причины их смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Очаг возгорания, по имеющейся у следствия информации, находился внутри жилого помещения, точная причина возгорания будет выясняться в ходе пожарно-технической экспертизы.

Расследование продолжается.