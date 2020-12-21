В Твери на девять дней перекроют участок улицы Комарова

Улица будет закрыта для проезда и парковки всех видов транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери на девять дней перекроют улицу Комарова на участке от Петербургского шоссе до улицы 1-й Металлистов. Соответствующее распоряжение подписал замглавы администрации Твери Денис Черных.

Перекрытие продлится с 8:00 утра 22 декабря до 23:00 вечера 30 декабря. Улица будет закрыта для проезда и парковки всех видов транспорта.

Чтобы объехать данный участок, необходимо следовать временным дорожным знакам. автомобилистам и водителям общественного транспорта рекомендовано быть внимательными на дороге.