В Твери на девять дней перекроют участок улицы Комарова

Улица будет закрыта для проезда и парковки всех видов транспорта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Твери на девять дней перекроют улицу Комарова на участке от Петербургского шоссе до улицы 1-й Металлистов. Соответствующее распоряжение подписал замглавы администрации Твери Денис Черных.
Перекрытие продлится с 8:00 утра 22 декабря до 23:00 вечера 30 декабря. Улица будет закрыта для проезда и парковки всех видов транспорта.
Чтобы объехать данный участок, необходимо следовать временным дорожным знакам. автомобилистам и водителям общественного транспорта рекомендовано быть внимательными на дороге.