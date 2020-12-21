Проект "Добрый шкаф" за три месяца помог тысяче жителей Тверской области

Сейчас "Добрый шкаф" собирает зимние вещи. Фото: Влад КОМЯКОВ

Проект "Добрый шкаф" за три осенних месяца помог тысяче нуждающихся жителей Тверской области. Миссия проекта - помощь тем, кому нужна одежда, обувь, какие-то другие вещи. "КП"-Тверь" уже рассказывала об этом, в самом начале существования "Доброго шкафа".

Сегодня "Добрый шкаф" уже не просто добровольческая инициатива по сбору вещей - это центр гуманитарной помощи. Его работу организует проект «Добрая Тверь» при участии Фонда Твери и Фонда президентских грантов.

Среди благотворителей теперь не только добросердечные жители Твери, к гуманитарной акции подключился бизнес - крупные компании Тверской области. Общими усилиями только за минувшую осень были собраны необходимые вещи для тысячи нуждающихся земляков.

Сегодня "Добрый шкаф" принимает зимние вещи. Их можно передать по адресу: Тверь, ул. Ерофеева, 5, с 11:00 до 17:00 по вторникам, четвергам и пятницам.