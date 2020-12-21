Больше 800 беременных женщин ежегодно получают деньги на оплату проезда в Тверской области

На выполнение задачи по повышению уровня рождаемости в регионе тратится немало бюджетных средств. Фото: "КП" Архив

В нашем регионе беременным женщинам предоставляются разовые соцвыплаты из областного бюджета на на оплату проезд к больницам. Размер выплаты - 1200 рублей.

Как сообщает областное правительство, такую поддержку от региона ежегодно получают более 800 жительниц Верхневолжья.

- Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей, - считает губернатор Игорь Руденя.

Вот для того, чтобы выполнять эту задачу, в регионе в том числе и реализуется указанная выше мера поддержки.

Для предоставления выплаты необходимо обратиться в МФЦ с заявлением, документами, удостоверяющими личность и место жительства, а также справкой о беременности из женской консультации или клиники.

Будущим мамам с невысокими доходами в нашем регионе также выплачиваются ежемесячные пособия - 2000 рублей - на обеспечение полноценным питанием. Это делается в рамках нацпроекта «Демография» с начала 2020 года.